Из-за добытой кабарги охотник из Бурятии попал на крупный штраф

Добытая струя кабарги влетела охотнику из Бурятии в кругленькую сумму. За незаконную охоту приставы взыскали с него 180 тысяч рублей.

- Мужчина, находясь в общедоступных охотугодьях Муйского района, обнаружил задранного самца кабарги с целой мускусной железой. Струю кабарги он вырезал и был признан виновным за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Помимо этого, суд обязал его возместить причинённый преступлением ущерб в размере 180 тысяч рублей, - рассказали в УФССП республики.

Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в службу судебных приставов Бурятии. После применения принудительных мер задолженность была взыскана с охотника в полном объеме.

Фото: loon.site