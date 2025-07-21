Общество 21.07.2025 в 09:46

Из-за добытой кабарги охотник из Бурятии попал на крупный штраф

Железа животного обошлась ему в 180 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Из-за добытой кабарги охотник из Бурятии попал на крупный штраф

Добытая струя кабарги влетела охотнику из Бурятии в кругленькую сумму. За незаконную охоту приставы взыскали с него 180 тысяч рублей.

- Мужчина, находясь в общедоступных охотугодьях Муйского района, обнаружил задранного самца кабарги с целой мускусной железой. Струю кабарги он вырезал и был признан виновным за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Помимо этого, суд обязал его возместить причинённый преступлением ущерб в размере 180 тысяч рублей, - рассказали в УФССП республики.

Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в службу судебных приставов Бурятии. После применения принудительных мер задолженность была взыскана с охотника в полном объеме.

Фото: loon.site

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