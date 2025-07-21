Общество 21.07.2025 в 09:49

В Москве из-за атаки БПЛА задержали вылет двух рейсов в Улан-Удэ

Самолёты «Аэрофлота» и S7 прилетят в Улан-Удэ с пятичасовым опозданием
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Текст: Иван Иванов
В Москве из-за атаки БПЛА задержали вылет двух рейсов в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Вылет и прилет более 300 рейсов были отменены в выходные 19 и 20 июля в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) на фоне атаки беспилотников. Большинство переносов пришлось на воскресенье. Это следует из данных онлайн-табло российских аэропортов.

На минувших выходных столичный регион подвергся массированной атаке беспилотников, сообщают «Ведомости». По данным Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, 19 июля было уничтожено 18 беспилотников, летевших на город, 20 июля – 26 БПЛА. По подсчетам на основе данных Telegram-канала Минобороны России, с 18.15 мск 18 июля и до 17.40 мск 20 июля (последние оперативные данные) дежурными средствами ПВО было уничтожено 408 украинских БПЛА самолетного типа, из них 67 – над территорией Московского региона.

Также почти пять часов ждать в аэропортах Шереметьево и Домодедово и мучиться в ожидании вылета пришлось пассажирам двух наших рейсов. Это SU 1454 (Аэрофлот), он должен был сегодня прибыть по расписанию в 08:05, но по расчётным данным прибудет лишь в 12:50. И рейс S7 3033 – он, по данным онлайн-табло аэропорта «Байкал», пребывает также с пятичасовым опозданием - в 13:10. 

Подпортили отдых и явно смешали планы закрытия аэропортов и туристам, сегодня вылетающим в Москву. Их стыковочные рейсы могут пропасть в связи с довольно существенными задержками.
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