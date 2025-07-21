Общество 21.07.2025 в 10:03

В Бурятии горе-отец выплатил алименты сыну всего 76 рублей

Общий его долг составил несколько сотен тысяч
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии горе-отец выплатил алименты сыну всего 76 рублей

Сотрудники Росгвардии накануне задержали сельского жителя Бурятии, который оказался алиментщиком находящимся в розыске. Имея задолженность перед сыном в 300 тысяч рублей, он умудрился выплатить ему всего лишь 76 рублей.

- В центре с. Петропавловка Джидинского района сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на нетрезвого мужчину. В ходе установления личности выяснилось, что он находится в розыске. 35-летний сельчанин, по данным службы судебных приставов, с 2022 года уклоняется от выплат алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и скрывается. Алиментный долг составляет свыше 300 тысяч рублей, при этом выплачено только 76 рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный местный житель был доставлен в полицию.

Фото: loon.site

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