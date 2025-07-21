В исторической части Улан-Удэ продолжается борьба за приведение вывесок в норму

Более 90 процентов вывесок в исторической части столицы Бурятии уже приведены в соответствие с действующими нормами. Об этом сообщили в Комитете архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ. Сейчас идет работа с оставшимися предпринимателями-нарушителями.«Правовая база на нашей стороне. Остались Охара, Банк ВТБ и ряд других. Еще остаются огромные вывески на домах по ул. Балтахинова, 15 и 17, это торговые центры. Вывески надо привести в один квадратный метр», - отметили в муниципалитете. Разумеется, помимо площади есть и другие требования.Всего в центральной части города около трехсот вывесок. К слову, любое изменение фасада необходимо согласовывать с муниципалитетом. В том числе, установку на них кондиционеров и остекление балконов.Что касается вывесок, власти сейчас затрудняются сказать, когда положение окончательно нормализуется. Порой чиновники входят в положение тех малых предпринимателей, которые затянули обновление вывесок из-за непростого финансового положения. Однако, даже крупный бизнес порой огорчает. К примеру, один из крупнейших банков России - Банк ВТБ на ул. Коммунистической, 47 планирует только в этом году провести работы по вывеске - уменьшить ее. Но по той же Охаре власти пока ничего сказать не могут.