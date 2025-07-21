Потасовка в ночном клубе закончилась для улан-удэнца тюремным сроком

22-летний житель Улан-Удэ оказался на скамье подсудимых за драку, устроенную в ночном клубе. От неудачного падения на асфальт потерпевший получил ЧМТ, а подсудимый – двухлетний срок, так как был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В июне 2024 года между двумя молодыми людьми, находившимися в ночном клубе, произошел словесный конфликт. Во время ссоры мужчина ударил несколько раз потерпевшего кулаками в лицо, отчего тот потерял сознание и упал на асфальт. В результате драки пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму с множественными повреждениями, включая переломы костей черепа. Осужденный признал свою вину лишь частично, - рассказали в прокуратуре республики.

Советским районный суд г. Улан-Удэ назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site