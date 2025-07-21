Общество 21.07.2025 в 11:21

В Бурятии ушла из жизни талантливая поэтесса

Елене Жамбаловой было всего 39 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ушла из жизни талантливая поэтесса
Фото: министерство культуры Бурятии
В Бурятии в возрасте 39 лет скончалась поэтесса Елена Жамбалова. Сообщается, что причиной ее смерти стала остановка сердца.

Елена Жамбалова родилась в 1986 году в поселке Балахта Красноярского края. В 1998 году вместе с матерью и сестрой переехала в село Баргузин. Именно здесь, в районной газете, были опубликованы ее первые стихи. 

Ее стихотворения публиковали в журналах «Байкал», «Сибирские огни», «Знамя», «Новая Юность», «Огни Кузбасса», в «Литературной газете» и других периодических изданиях. Песни, написанные на ее стихи, звучат в регионах России и Монголии. 

Елена Жамбалова — лауреат международной премии «Лицей» (2018) в номинации «Поэзия», победитель конкурса Литературного института им. Горького «Стихи. Проза» в номинации «Поэзия» (Москва, 2015). Кроме тогда, поэтесса — победитель конкурса творческих работ Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей» (2014), посвященного Хамбо ламе Итигэлову, в номинации «Лучшее эссе на русском языке», а также обладатель звания «Лидер культуры – 2018 года» от Министерства культуры Бурятии. 

«Смело выражая свои мысли и чувства в стихах, Елена Жамбалова отличалась не только талантом, но и яркой индивидуальностью. Ее поэзия, порой резкая и бескомпромиссная, всегда отличалась искренностью и глубоким пониманием человеческой души», - отмечают в министерстве культуры Бурятии. 

У Елены остались мама, сестра, муж и четверо детей.

Прощание с Еленой Жамбаловой состоится 23 июля с 13:00 до 14:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Королева д.3 (прощальный зал).

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