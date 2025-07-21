Жители Бурятии опять жалуются Бастрыкину

Жители поселка Усть-Баргузин пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на свои нерешенные проблемы. Ранее они пытались достучаться до властей, но их не услышали.Как стало известно из обращения, направленного главе Следкома, местных жителей волнует судьба поселковых очистных сооружений. Сообщается, что они длительное время не функционируют. Однако их реконструкция, несмотря на выделение из бюджета крупной суммы, не проводится, а разработанный в 2019 году проект до настоящего времени не реализован.Также сельчане пожаловались на несанкционированную свалку бытовых отходов на территории водоохранной зоны реки Шанталык, которая приводит к загрязнению окружающей среды.В ответ на обращение Александр Бастрыкин поручил местным следователям провести по данным фактам проверки и доложить об их результатах. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.