Общество 21.07.2025 в 12:32

Печально известное фенольное озеро вывезут из Улан-Удэ

Каменноугольную смолу увезут в Новокузнецк
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Текст: Петр Санжиев
Печально известное фенольное озеро вывезут из Улан-Удэ
ФГУП «Федеральный экологический оператор» представил свои предложения по ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ. Предприятие разработало проект, который предполагает вывоз смолы в зимний период. Этот метод был признан более подходящим, чем разогревание и откачивание. Причина - при нагреве начинается усиленное загрязнение воздуха. 

Согласно плану, в 2026 году предполагается построить противофильтрационные сооружения вокруг земельного участка. В 2027 году намечено провести выемку и вывоз каменноугольной смолы. В 2028 году на месте фенольного озера устроят рекультивационный гидроизоляционный экран. 


Выемка будет идти так. В зиму промерзает 50-сантиметровый слой озера. Этот слой будут убирать. Дождавшись промерзания очередных 50 сантиметров, начнут убирать их. Площадь фенольного отстойника составляет 3,16 га. Общий объем смолы равен 23,9 тыс. кубометров. От фенольного озера до Байкала 80 километров. 

Этот фенольный отстойник принимал смолу в 1987-2005 годах. И долгое время его не могут ликвидировать. Предлагавшиеся ранее проекты по ликвидации не смогли получить положительное заключение экспертизы. 


Фенольное озеро загрязняет окружающую среду. Первичный источник (сама смола) дает 94 процента загрязнений. Вторичные источники (загрязненные грунты и грунтовые воды) дают остальное загрязнение. 

Если говорить о вывозе, то помимо смолы уберут также и часть загрязненного грунта. До Новокузнецка улан-удэнскую смолу предстоит везти 2230 километров. Транспортировка будет осуществляться по железной дороге. Для этого вблизи отстойника отремонтируют железнодорожные пути.


Документация на ликвидацию отстойника, подготовленная ФГУП «Федеральный экологический оператор», сейчас рассматривается на общественных слушаниях. ФГУП надеется, что заключение будет положительным.

В какую сумму обойдется ликвидация фенольного озера, представители ФГУПа назвать затруднились даже примерно, пока документация не будет принята и доработана окончательно.

Фото: "Номер один"
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