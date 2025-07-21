Общество 21.07.2025 в 12:53

В Улан-Удэ отдых на стадионе влетел горожанкам в копеечку

Их обокрал гуляющий там подросток
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отдых на стадионе влетел горожанкам в копеечку

Подросток в Улан-Удэ, прогуливаясь накануне по стадиону совершил ряд краж. Он обворовал двух отдыхающих там горожанок, причинив женщинам общий ущерб в размере около 30 тысяч.

Обе 33-летние горожанки обратились в полицию

- Одна из женщин рассказала, что гуляла с ребенком на стадионе школы в Октябрьском районе. Она оставила сумку с ключами, наушниками на лавочке и помогала ребенку кататься на велосипеде. Когда она вернулась к лавочке, то не обнаружила имущество. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.

При обращении в полицию выяснилось, что в это же время же на стадионе обокрали еще одну горожанку.

- Женщина пришла на стадион после работы позаниматься спортом. Она оставила сумку с водой, очками и кейсом от наушников на лавочке и отправилась на беговую дорожку. Но вернувшись, обнаружила, что сумка открыта, а кейс от наушников пропал. Пропавшее имущество она нашла сломанным неподалеку от места пропажи. Ущерб составил более 21 тысячи рублей, - добавили в полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили предполагаемого злоумышленника – им оказался 17-летний горожанин. Выяснилось, что молодой человек прогуливался на стадионе и заметил оставленное без внимания имущество. Он похитил сумочку с имуществом, а из другой сумки вытащил кейс, думая, что в нем есть наушники. Когда обнаружил лишь пустой чехол, выбросил его и сбежал. Возбуждены уголовные дела.

Мать подозреваемого возместила часть ущерба.

Фото: loon.site

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