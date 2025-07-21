Общество 21.07.2025 в 13:49

Власти Улан-Удэ признали свои эксперименты с движением успешными

Они позволили ездить по городу быстрее
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ признали свои эксперименты с движением успешными
Фото: архив «Номер один»
Недавно власти Улан-Удэ изменили схему движения на нескольких оживленных перекрестках. Сегодня в мэрии города сообщили, что все эксперименты себя оправдали: теперь ездить стало быстрее и комфортнее.

Так, с 23,5 до 30 км/ч выросла средняя скорость на перекрестке улиц Мокрова и Жердева. Напомним, там специалисты разделили пешеходную фазу и перенастроили работу светофора. При этом в целом средняя скорость движения в городе составляет около 22-23 км/ч.

— Нововведения принимаются на основе анализа текущего состояния движения на дорогах. Используется сбор данных с современных камер наблюдения и специальных датчиков, а также компьютерное моделирование. Это помогает предсказывать последствия изменений для эффективного использования ресурсов, повышения уровня комфорта и безопасности передвижений горожан, – рассказал председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Юрий Ткачёв.

Другим примером улучшения движения в мэрии назвали перекресток ул. Лимонова – Проходная ЛВРЗ. Теперь выезд с территории ЛВРЗ возможен только направо, что разгрузило направление на улицу Ботаническую, особенно перегруженную в часы пик. 

«Эта мера позволила заметно уменьшить пробки и сделать перемещение более комфортным и быстрым», - отмечают городские власти.

Также значительное улучшение отмечено и на перекрестке проспекта Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова, где ввели новую секцию светофора. Она позволила увеличить время для движения транспорта с ул. Боевая в сторону ул. Мокрова на 24 секунды.
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