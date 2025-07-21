Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к отопительному сезону

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как на ТЭЦ-1 готовятся к новому отопительному сезону. Для этого он лично приехал на теплоэлектростанцию, где сейчас ведется масштабный ремонт котла №6.«Котел в высоту как 10-этажный дом. Поднялся наверх, посмотрел своими глазами, что работы идут. Подобного ремонта на котле №6 не проводили около пяти лет. Сейчас ремонтные работы там выполнены на 80%. Котлы № 7, 8, 9 также в ремонте, их закончат к отопительному сезону. Котлы № 1 и 5 готовы к запуску», - рассказал градоначальник.По словам мэра, в этом году на ТЭЦ-1 будет работать единый диспетчерский центр, объединяющий контроль всех основных элементов станции, включая котлы и турбины. Это ускорит принятие решений, повысит точность регулировки оборудования и снизит вероятность ошибок.Что касается ремонта сетей, то в этом году ТГК-14 должна отремонтировать 25 участков, а после благоустроить территорию. «За невыполнение будем наказывать», - отметил Игорь Шутенков.«Каждую неделю сотрудники КГХ будут приезжать на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с поверкой, чтобы к отопительному сезону подойти без замечаний, и чтобы все работы завершить точно в срок. Наша первоочередная задача – обеспечить людей бесперебойной подачей тепла зимой», - резюмировал мэр.