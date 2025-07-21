Общество 21.07.2025 в 14:28

Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к отопительному сезону

Градоначальник побывал на станции и убедился, что работы идут
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как на ТЭЦ-1 готовятся к новому отопительному сезону. Для этого он лично приехал на теплоэлектростанцию, где сейчас ведется масштабный ремонт котла №6.

«Котел в высоту как 10-этажный дом. Поднялся наверх, посмотрел своими глазами, что работы идут. Подобного ремонта на котле №6 не проводили около пяти лет. Сейчас ремонтные работы там выполнены на 80%. Котлы № 7, 8, 9 также в ремонте, их закончат к отопительному сезону. Котлы № 1 и 5 готовы к запуску», - рассказал градоначальник.

По словам мэра, в этом году на ТЭЦ-1 будет работать единый диспетчерский центр, объединяющий контроль всех основных элементов станции, включая котлы и турбины. Это ускорит принятие решений, повысит точность регулировки оборудования и снизит вероятность ошибок.

Что касается ремонта сетей, то в этом году ТГК-14 должна отремонтировать 25 участков, а после благоустроить территорию. «За невыполнение будем наказывать», - отметил Игорь Шутенков.

«Каждую неделю сотрудники КГХ будут приезжать на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с поверкой, чтобы к отопительному сезону подойти без замечаний, и чтобы все работы завершить точно в срок. Наша первоочередная задача – обеспечить людей бесперебойной подачей тепла зимой», - резюмировал мэр.
Теги
мэр ТЭЦ-1

Все новости

В Улан-Удэ отключат холодную воду
21.07.2025 в 14:56
В Улан-Удэ родилась 27-сантиметровая девочка
21.07.2025 в 14:56
Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к отопительному сезону
21.07.2025 в 14:28
Власти Улан-Удэ признали свои эксперименты с движением успешными
21.07.2025 в 13:49
В Улан-Удэ отдых на стадионе влетел горожанкам в копеечку
21.07.2025 в 12:53
Печально известное фенольное озеро вывезут из Улан-Удэ
21.07.2025 в 12:32
«Отец узнал, что сотрудник приставал к своей падчерице»
21.07.2025 в 12:20
Жители Бурятии опять жалуются Бастрыкину
21.07.2025 в 11:55
В Бурятии ушла из жизни талантливая поэтесса
21.07.2025 в 11:21
На реке в Бурятии утонул подвыпивший мужчина
21.07.2025 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Под отключение попадут дома на двух улицах
21.07.2025 в 14:56
В Улан-Удэ родилась 27-сантиметровая девочка
Ее вес составил чуть больше половины килограмма
21.07.2025 в 14:56
Власти Улан-Удэ признали свои эксперименты с движением успешными
Они позволили ездить по городу быстрее
21.07.2025 в 13:49
В Улан-Удэ отдых на стадионе влетел горожанкам в копеечку
Их обокрал гуляющий там подросток
21.07.2025 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru