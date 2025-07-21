Общество 21.07.2025 в 14:56

В Улан-Удэ родилась 27-сантиметровая девочка

Ее вес составил чуть больше половины килограмма
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ родилась 27-сантиметровая девочка

Накануне в Перинатальном центре Улан-Удэ родилась крохотная малышка. Вес девочки при росте 27 см составил всего 550 грамм. Между тем самым крупным малышом оказался мальчик, рожденный днем ранее,17 июля. Его вес — 4280 г, а рост — 54 см.

Статистика родов за прошедшую неделю гласит, что всего с 14 по 20 июля на свет появился 101 малыш.

— Всего мы приняли 98 родов, в том числе три двойни. Среди новорожденных 45 мальчиков и 56 девочек. Самым насыщенным днем оказалась пятница, 18 июля – в этот день мы приняли 22 родов. На свет тогда появились 10 мальчиков и 15 девочек, включая все 3 двойни недели. Каждые роды — это история любви, силы и новой жизни. Мы гордимся доверием каждой семьи и благодарим за возможность быть рядом в такие важные моменты, - прокомментировали в Перинатальном центре города.

Фото: loon.site

Теги
новорожденные

Все новости

В Улан-Удэ отключат холодную воду
21.07.2025 в 14:56
В Улан-Удэ родилась 27-сантиметровая девочка
21.07.2025 в 14:56
Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к отопительному сезону
21.07.2025 в 14:28
Власти Улан-Удэ признали свои эксперименты с движением успешными
21.07.2025 в 13:49
В Улан-Удэ отдых на стадионе влетел горожанкам в копеечку
21.07.2025 в 12:53
Печально известное фенольное озеро вывезут из Улан-Удэ
21.07.2025 в 12:32
«Отец узнал, что сотрудник приставал к своей падчерице»
21.07.2025 в 12:20
Жители Бурятии опять жалуются Бастрыкину
21.07.2025 в 11:55
В Бурятии ушла из жизни талантливая поэтесса
21.07.2025 в 11:21
На реке в Бурятии утонул подвыпивший мужчина
21.07.2025 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Под отключение попадут дома на двух улицах
21.07.2025 в 14:56
Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Градоначальник побывал на станции и убедился, что работы идут
21.07.2025 в 14:28
Власти Улан-Удэ признали свои эксперименты с движением успешными
Они позволили ездить по городу быстрее
21.07.2025 в 13:49
В Улан-Удэ отдых на стадионе влетел горожанкам в копеечку
Их обокрал гуляющий там подросток
21.07.2025 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru