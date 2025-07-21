В Улан-Удэ родилась 27-сантиметровая девочка

Накануне в Перинатальном центре Улан-Удэ родилась крохотная малышка. Вес девочки при росте 27 см составил всего 550 грамм. Между тем самым крупным малышом оказался мальчик, рожденный днем ранее,17 июля. Его вес — 4280 г, а рост — 54 см.

Статистика родов за прошедшую неделю гласит, что всего с 14 по 20 июля на свет появился 101 малыш.

— Всего мы приняли 98 родов, в том числе три двойни. Среди новорожденных 45 мальчиков и 56 девочек. Самым насыщенным днем оказалась пятница, 18 июля – в этот день мы приняли 22 родов. На свет тогда появились 10 мальчиков и 15 девочек, включая все 3 двойни недели. Каждые роды — это история любви, силы и новой жизни. Мы гордимся доверием каждой семьи и благодарим за возможность быть рядом в такие важные моменты, - прокомментировали в Перинатальном центре города.

Фото: loon.site