В Улан-Удэ отключат холодную воду

Список домов:







В Улан-Удэ в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры 22 июля отключат холодную воду в домах на улице Жердева и в одном доме по улице Ключевская. Отключение продлиться с 9:00 до 16:00, сообщили в МУП «Водоканал».Жителей попавших под отключение домов просят заранее запастись необходимым количеством воды.