Общество 21.07.2025 в 14:56
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Под отключение попадут дома на двух улицах
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры 22 июля отключат холодную воду в домах на улице Жердева и в одном доме по улице Ключевская. Отключение продлиться с 9:00 до 16:00, сообщили в МУП «Водоканал».
Жителей попавших под отключение домов просят заранее запастись необходимым количеством воды.
Жителей попавших под отключение домов просят заранее запастись необходимым количеством воды.
Список домов:
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