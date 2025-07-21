Общество 21.07.2025 в 14:56

В Улан-Удэ отключат холодную воду

Под отключение попадут дома на двух улицах
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры 22 июля отключат холодную воду в домах на улице Жердева и в одном доме по улице Ключевская. Отключение продлиться с 9:00 до 16:00, сообщили в МУП «Водоканал». 

Жителей попавших под отключение домов просят заранее запастись необходимым количеством воды. 

Список домов: 

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