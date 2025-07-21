В Бурятии строят парк за 100 миллионов рублей

В селе Хоринск началось строительство «Хори-парка». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, его открытие запланировано на октябрь 2025 года. Проект стоимостью 100 млн. рублей воплощается благодаря федеральной госпрограмме «Формирование комфортной городской среды», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Часть затрат профинансирует Озерный ГОК в рамках соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с правительством РБ.«Хори-парк» – один из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории для субъектов ДФО. За проект проголосовали сами жители Хоринского района в рамках выбора территории для благоустройства. При этом учитывалось мнение как молодежи, так и старшего поколения. Кроме того, на общественных собраниях хоринцы предлагали свои идеи по объектам для благоустройства.- Я очень рада, что в нашем центральном парке в Хоринске началось такое масштабное благоустройство! У нас будет уютное место, где можно проводить время с семьей и друзьями, гулять на свежем воздухе и просто наслаждаться природой. Мы сможем собраться на праздники и мероприятия в нашем обновленном парке. Спасибо всем, кто участвует в этом проекте, – поделилась своими впечатлениями жительница села Хоринск Екатерина Силантьева.На территории центрального парка появятся несколько тематических зон для отдыха и досуга жителей. В событийной зоне разместятся сцена с открытым амфитеатром и площадка для массовых мероприятий. В смотровой зоне оборудуют пирс «Дева Лебедь» с навесом и качелями. Для любителей активного отдыха построят специализированный лукодром – площадку для тренировок и соревнований по стрельбе из лука. Культурный кластер включит в себя беседки 11-ти хоринских родов.Инфраструктура парка дополнится визит-центром, волонтёрским «Добродомом», современной детской площадкой, беседками для отдыха, парковочной зоной и перголами для точек общественного питания.Ход строительства на объекте оценила комиссия, в состав которой вошли глава Хоринского района Булат Цыремпилов и представители Общественного совета при администрации района. По итогам осмотра они предложили дополнительные рекомендации, подчеркнув, что парк станет центром притяжения для местных жителей и туристов.- Наш парк станет не только уникальным местом отдыха, но и площадкой для мероприятий, праздников и культурных инициатив. Это важный шаг к повышению качества жизни наших жителей и сохранению традиций Бурятии», - отметил Булат Цыремпилов.