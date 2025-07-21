Общество 21.07.2025 в 15:50
В Бурятии похолодает на три дня
По ночам температура опустится до +1 градуса, а в горах возможен снег
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии сообщил краткий прогноз погоды на ближайшие семь дней. По данным синоптиков, в начале и в конце недели на большей части территории республики ожидается теплая преимущественно без осадков погода.
«С 23 по 26 июля прогнозируется неустойчивая погода, местами дожди различной интенсивности, грозы, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. 24-26 июля на большей части территории не выше +15…+20 градусов. Холодные ночи ожидаются по юго-западу и северу, там понижение температуры до +1…+6 градусов», - передают синоптики.
Ветер на неделе будет умеренным, а в отдельных районах - до 15-21 м/с.
«С 23 по 26 июля прогнозируется неустойчивая погода, местами дожди различной интенсивности, грозы, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. 24-26 июля на большей части территории не выше +15…+20 градусов. Холодные ночи ожидаются по юго-западу и северу, там понижение температуры до +1…+6 градусов», - передают синоптики.
Ветер на неделе будет умеренным, а в отдельных районах - до 15-21 м/с.
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