Общество 21.07.2025 в 16:17

В Улан-Удэ продолжают искать женщину, пропавшую в прошлом году

Она ушла из дома 9 месяцев назад
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ продолжают искать женщину, пропавшую в прошлом году

В Улан-Удэ разыскивается 61-летняя Мария Валерьевна Черных, которая в конце сентября 2024 года ушла из дома на ул. Печерская и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Женщина европейской внешности, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 158-160 см, короткие русые волосы с проседью, голубые глаза.

Особые приметы: на груди имеется шрам от ожогов.

Во что была одета не установлено.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 8(908)595-85-92 или 102.

Фото: МВД РБ

 

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