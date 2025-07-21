Общество 21.07.2025 в 16:36

В Бурятии устроят повальные проверки местных байкеров

Полицейские объявили недельную операцию «Мотоциклист»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии устроят повальные проверки местных байкеров

В Бурятии сохраняется неблагоприятная ситуация с уровнем аварийности с участием водителей мототехники. В текущем году практически каждое шестое ДТП с пострадавшими – это аварии с мототехникой.

В результате 80 таких происшествий девять человек погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. В их числе есть 39 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

- В целях стабилизации уровня дорожно-транспортного травматизма, предупреждения нарушений ПДД и общественного порядка водителями мототранспортных средств, с 21 по 25 июля в Бурятии проходит III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Автоинспекторы проведут целевые отработки по водителям мототехники, в том числе в зоне особого внимания несовершеннолетние подростки, управляющие транспортом без соответствующих прав и навыков вождения, - сообщили в полиции республики.

В ГИБДД напомнили, что мототранспорт является источником повышенной опасности. Без навыков вождения мотоциклом или мопедом или не имея водительских прав, управлять им запрещено. Езда на них должна осуществляться с обязательным использованием шлема и защитной экипировки.

Фото: МВД РБ

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