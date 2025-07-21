К тушению лесных пожаров в Бурятии снова подключили вертолет

Накануне борт Ми-8 МЧС России совершил два вылета в Баргузинском районе. Воздушным судном на кромку лесного пожара были доставлены девять пожарных десантников и полтонны груза.

- Всего с начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России в Бурятии совершено 335

Полётов. К местам работ доставлены свыше тысячи сотрудников авиалесоохраны. На лесные и ландшафтные пожары сброшено около 200 тонн воды. В республике продолжают дежурить два вертолета МЧС России. На контроле остаются 12 очагов лесных пожаров на площади около 150 гектаров, - рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напомнили, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение и использование открытого огня, выжигание сухой травы и мусора.

- Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности, могут понести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность, - добавили в региональном МЧС.

Фото: МЧС Республики Бурятия