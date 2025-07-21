Общество 21.07.2025 в 17:34

К тушению лесных пожаров в Бурятии снова подключили вертолет

Он доставил к месту возгорания группу десантников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
К тушению лесных пожаров в Бурятии снова подключили вертолет

Накануне борт Ми-8 МЧС России совершил два вылета в Баргузинском районе. Воздушным судном на кромку лесного пожара были доставлены девять пожарных десантников и полтонны груза.

- Всего с начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России в Бурятии совершено 335

Полётов. К местам работ доставлены свыше тысячи сотрудников авиалесоохраны. На лесные и ландшафтные пожары сброшено около 200 тонн воды. В республике продолжают дежурить два вертолета МЧС России. На контроле остаются 12 очагов лесных пожаров на площади около 150 гектаров, - рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напомнили, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение и использование открытого огня, выжигание сухой травы и мусора.

- Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности, могут понести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность, - добавили в региональном МЧС.

Фото: МЧС Республики Бурятия

Теги
пожары

Все новости

В Бурятии глава района вместе со своим замом пойдет под суд
21.07.2025 в 18:08
К тушению лесных пожаров в Бурятии снова подключили вертолет
21.07.2025 в 17:34
В Бурятии районный чиновник получил «условку» за мифических мальков
21.07.2025 в 17:03
В Бурятии станет на одну ужасную дорогу меньше
21.07.2025 в 16:42
В Бурятии устроят повальные проверки местных байкеров
21.07.2025 в 16:36
В Бурятии посадили продажного инспектора
21.07.2025 в 16:21
В Улан-Удэ продолжают искать женщину, пропавшую в прошлом году
21.07.2025 в 16:17
Госинспекторы Бурятии повстречали сибирских четырёхпалых углозубов
21.07.2025 в 15:53
В Бурятии похолодает на три дня
21.07.2025 в 15:50
В Бурятии строят парк за 100 миллионов рублей
21.07.2025 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
В Бурятии устроят повальные проверки местных байкеров
Полицейские объявили недельную операцию «Мотоциклист»
21.07.2025 в 16:36
В Улан-Удэ продолжают искать женщину, пропавшую в прошлом году
Она ушла из дома 9 месяцев назад
21.07.2025 в 16:17
Госинспекторы Бурятии повстречали сибирских четырёхпалых углозубов
Их удалось сфотографировать в Тункинском нацпарке
21.07.2025 в 15:53
В Бурятии похолодает на три дня
По ночам температура опустится до +1 градуса, а в горах возможен снег
21.07.2025 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru