Общество 22.07.2025 в 09:18

В Улан-Удэ потерялся мальчик с самокатом

Он ушел на прогулку два дня назад
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ потерялся мальчик с самокатом

Полиция Бурятии разыскивает 13-летнего Владислава Афанасьева. Днем 20 июля он вышел из дома на улице Каландаришвили и еще не вернулся. Ранее он уже уходил из дома, сообщает МВД.

Приметы подростка: европейской внешности, среднего телосложения, рост 155-160 см, русые волосы, карие глаза.

Был одет: черная футболка с белым квадратом, синие шорты, зеленые носки с надписью, синие кроссовки с белыми полосками.

Особые приметы: большая родинка в области лба.

При себе у него был черный самокат.

При наличии любой информации о мальчике просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 229-58-73, 8 (3012) 44-02-02, 8 (924) 650-52-64 или 102.

Фото: МВД РБ

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