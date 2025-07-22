В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Бурятии с 21 июля отменили режим ЧС. Он был введен еще 13 мая из-за лесных пожаров. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, в настоящее время ситуация с лесными пожарами стабилизирована.«С начала действия ЧС в республике было потушено 557 лесных пожаров. Из них 238 возгораний произошли по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнём. Справились благодаря слаженной работе авиалесоохраны, лесничих, пожарных, а также привлечённых сил из других регионов. Всем — низкий поклон за самоотверженный труд», - написал глава в своем телеграм-канале.Однако, как отметил Алексей Цыденов, особый противопожарный режим в республике сохраняется. Нарушителей ждут штрафы.«Уважаемые земляки, прошу каждого бережно относиться к нашей природе и безопасности близких. Один необдуманный поступок может привести к большой беде. Бережем нашу Бурятию вместе», - обратился к жителям республики глава.