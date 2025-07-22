Новые лесные пожары в Бурятии устроили сухие грозы

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено два лесных пожара в Кижингинском районе. Оба они возникли из-за сухой грозы.

- Пока удалось ликвидировать шесть возгораний в Баргузинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их площадь составила 192 гектара. Утром 22 июля продолжаются работы по тушению 8-ми пожаров в Иволгинском и Кижингинском районах на общей площади 444 гектара. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хоязйства.

На тушении работают 179 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны.

Задействовано 40 единиц техники.

Фото: loon.site