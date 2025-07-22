Общество 22.07.2025 в 09:48

В Улан-Удэ на 10 дней отключат горячую воду

Масштабное отключение затронет все районы города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на 10 дней отключат горячую воду
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ с 29 июля по 8 августа пройдет масштабное отключение горячей воды, которое продлится 10 дней. Как сообщили в мэрии города, отключение затронет все три района города.

«Причина отключения - необходимость проведения плановых гидравлических испытаний. Эти работы помогут проверить прочность трубопроводов, выявить проблемные участки и устранить неполадки до начала отопительного сезона», - отметили в администрации города.

Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды.

Напомним, для микрорайонов с автономными котельными предусмотрены отдельные графики отключения: 

- Загорск 28 июля — 18 августа, 

- Заречный 14–28 июля, 

- Аэропорт 4–25 августа,

- Сотые кварталы (котельная Юго-Западная): 28 июля — 11 августа.
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