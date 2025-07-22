Общество 22.07.2025 в 09:48
В Улан-Удэ на 10 дней отключат горячую воду
Масштабное отключение затронет все районы города
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 29 июля по 8 августа пройдет масштабное отключение горячей воды, которое продлится 10 дней. Как сообщили в мэрии города, отключение затронет все три района города.
«Причина отключения - необходимость проведения плановых гидравлических испытаний. Эти работы помогут проверить прочность трубопроводов, выявить проблемные участки и устранить неполадки до начала отопительного сезона», - отметили в администрации города.
Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды.
Напомним, для микрорайонов с автономными котельными предусмотрены отдельные графики отключения:
- Загорск 28 июля — 18 августа,
- Заречный 14–28 июля,
- Аэропорт 4–25 августа,
- Сотые кварталы (котельная Юго-Западная): 28 июля — 11 августа.
«Причина отключения - необходимость проведения плановых гидравлических испытаний. Эти работы помогут проверить прочность трубопроводов, выявить проблемные участки и устранить неполадки до начала отопительного сезона», - отметили в администрации города.
Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды.
Напомним, для микрорайонов с автономными котельными предусмотрены отдельные графики отключения:
- Загорск 28 июля — 18 августа,
- Заречный 14–28 июля,
- Аэропорт 4–25 августа,
- Сотые кварталы (котельная Юго-Западная): 28 июля — 11 августа.
Тегигорячая вода отключение