В Улан-Удэ на 10 дней отключат горячую воду

В Улан-Удэ с 29 июля по 8 августа пройдет масштабное отключение горячей воды, которое продлится 10 дней. Как сообщили в мэрии города, отключение затронет все три района города.«Причина отключения - необходимость проведения плановых гидравлических испытаний. Эти работы помогут проверить прочность трубопроводов, выявить проблемные участки и устранить неполадки до начала отопительного сезона», - отметили в администрации города.Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды.Напомним, для микрорайонов с автономными котельными предусмотрены отдельные графики отключения:- Загорск 28 июля — 18 августа,- Заречный 14–28 июля,- Аэропорт 4–25 августа,- Сотые кварталы (котельная Юго-Западная): 28 июля — 11 августа.