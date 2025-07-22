Общество 22.07.2025 в 09:51

На электросамокате – в травмпункт

В Бурятии выросло число травмированных граждан от средств индивидуальной мобильности
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Текст: Иван Иванов
На электросамокате – в травмпункт

По данным регионального ГИБДД, в Бурятии за 6 месяцев 2025 года произошло 15 ДТП с СИМ — средствам индивидуальной мобильности. К ним относят электровелосипеды, наравне с самокатами, моноколесами и сигвеями.

Было ранено 9 человек, погибших нет. За аналогичный период прошлого года произошло 13 ДТП с участием СИМ, ранено 8 человек, погибших не было.

Как сообщила инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД Наталья Шагдуржапова «необходимо создавать условия безопасности для всех участников дорожного движения, а для владельцев сим повышать культуру пользования при управлении, соблюдать требования и ПДД, как и остальные участники дорожного движения».

Как ранее сообщалось, в апреле 2025 года городские власти запретили использовать СИМ в десяти «зеленых зонах» Улан-Удэ, в частности, парков имени Орешкова и «Юбилейный», Также в Улан-Удэ с 2025 года арендаторам нельзя оставлять самокаты где попало, как было раньше. Также определены места для 116 «самокатных» парковок. Отныне можно ездить от парковки до парковки.

Фото: Елена Кокорина

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