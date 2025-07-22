Общество 22.07.2025 в 10:01

В Якутии пьяный полицейский сломал нос женщине

Стража порядка уволили из органов после «дуэта» в ресторане
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Текст: Иван Иванов
В Якутии пьяный полицейский сломал нос женщине

В Якутии полицейского Николая Реброва уволили из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, передает Sakhaday.ru.

Николай Ребров занимал должность заместителя руководителя УБЭП МВД Якутии, был на счету как добросовестный, порядочный сотрудник, раскрывший немало коррупционных преступлений в республике. Коллеги отзываются о нем исключительно положительно. Но затем Ребров накатил спиртного и в ресторане распустил руки.

Поводом для увольнения послужила драка с его участием в июне этого года. В якутском ресторане «Дуэты» полицейский, будучи нетрезвым, в ходе потасовки ударил кулаком по лицу молодую женщину, в результате чего сломал ей нос. Полицейский, попытался решить дело миром, а потом замять скандал, но женщина сразу сделала все, как надо, у неё сняли побои, она написала заявление и обратилась в СМИ. Следком возбудил уголовное дело по статье «нанесение телесных повреждений средней тяжести».

Фото:  Номер один

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