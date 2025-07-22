Общество 22.07.2025 в 10:07

Шторм оставил без света более 50 тысяч жителей Иркутской области

Бурятию ураган обошёл стороной
A- A+
Текст: Иван Иванов
Шторм оставил без света более 50 тысяч жителей Иркутской области

Вечером 20 июля по Иркутской области прошел сильный ураган. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры линий электропередачи, а также оставил без электричества 91 населенный пункт. Об этом сообщает портал «Саянск. Зима».

Сильнее всего пострадали город Зима и Зиминский район. Порывы ветра там достигали 28 метров в секунду, а без света остались почти 10,5 тысячи человек. В целом по региону, по данным губернатора Игоря Кобзева, без электричества остались более 52 тысяч жителей. По информации МЧС, ветер повредил 17 337 домов и 97 социально значимых объектов, повалил 17 опор линий электропередачи и 18 деревьев.

Кроме Зимы ураган затронул Заларинский, Аларский, Куйтунский и Балаганский районы, а также поселок Усть-Уда, где упали три опоры. В Зиме сейчас придется установить шесть новых опор и устранить более 30 обрывов на линиях.

Подачу электричества планируют восстановить в течение дня. По данным «Облкоммунэнерго», в некоторых районах свет появится к вечеру 21 июля. Бурятию ураган обошёл - с утра в Улан-Удэ наблюдался только сильный ветер.

Фото: loon.site

Все новости

Приехавшему в Бурятию студенту грозит до 20 лет тюрьмы
22.07.2025 в 10:33
В Бурятии несколько человек оказались в реанимации после укусов клещей
22.07.2025 в 10:30
В Бурятии юный байкер сбил корову
22.07.2025 в 10:19
В Бурятии на Байкале пропал еще один мужчина
22.07.2025 в 10:10
Шторм оставил без света более 50 тысяч жителей Иркутской области
22.07.2025 в 10:07
В Якутии пьяный полицейский сломал нос женщине
22.07.2025 в 10:01
В мэрии Улан-Удэ объяснили, почему изменили движение на Коммунистической
22.07.2025 в 10:00
На электросамокате – в травмпункт
22.07.2025 в 09:51
В Улан-Удэ на 10 дней отключат горячую воду
22.07.2025 в 09:48
Новые лесные пожары в Бурятии устроили сухие грозы
22.07.2025 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
Приехавшему в Бурятию студенту грозит до 20 лет тюрьмы
Вместо учебы он занялся сбытом героина
22.07.2025 в 10:33
В Якутии пьяный полицейский сломал нос женщине
Стража порядка уволили из органов после «дуэта» в ресторане
22.07.2025 в 10:01
В мэрии Улан-Удэ объяснили, почему изменили движение на Коммунистической
Оказалось, что в этом виноваты сами автомобилисты
22.07.2025 в 10:00
На электросамокате – в травмпункт
В Бурятии выросло число травмированных граждан от средств индивидуальной мобильности
22.07.2025 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru