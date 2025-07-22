Шторм оставил без света более 50 тысяч жителей Иркутской области

Вечером 20 июля по Иркутской области прошел сильный ураган. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры линий электропередачи, а также оставил без электричества 91 населенный пункт. Об этом сообщает портал «Саянск. Зима».

Сильнее всего пострадали город Зима и Зиминский район. Порывы ветра там достигали 28 метров в секунду, а без света остались почти 10,5 тысячи человек. В целом по региону, по данным губернатора Игоря Кобзева, без электричества остались более 52 тысяч жителей. По информации МЧС, ветер повредил 17 337 домов и 97 социально значимых объектов, повалил 17 опор линий электропередачи и 18 деревьев.

Кроме Зимы ураган затронул Заларинский, Аларский, Куйтунский и Балаганский районы, а также поселок Усть-Уда, где упали три опоры. В Зиме сейчас придется установить шесть новых опор и устранить более 30 обрывов на линиях.

Подачу электричества планируют восстановить в течение дня. По данным «Облкоммунэнерго», в некоторых районах свет появится к вечеру 21 июля. Бурятию ураган обошёл - с утра в Улан-Удэ наблюдался только сильный ветер.

Фото: loon.site