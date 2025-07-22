Приехавшему в Бурятию студенту грозит до 20 лет тюрьмы

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего уроженца Центральной Азии, обвиняемого в сбыте на территории Улан-Удэ героина. Мужчина приехал в регион с целью получения образования, но в ноябре прошлого года занялся распространением наркотика.

- Фигурант был задержан оперативниками, а по месту жительства полицейские изъяли несколько свертков с запрещенным веществом, которое он планировал сбыть через закладки бесконтактным способом. Была установлена причастность фигуранта к 23 фактам противоправной деятельности. Из незаконного оборота изъято более 23 граммов героина. Ранее не судимый гражданин заключен под стражу, - рассказали в полиции республики.

Еще в одном случае оперативниками наркоконтроля задержан также уроженец Центральной Азии. 22-летний мужчина прибыл в регион с частной целью в декабре прошлого года.

- Фигурант признался, что получил предложение трудоустроиться на «высокооплачиваемую работу» когда находился на родине. По заданию «куратора» он отправился в Иркутск, где «поднял» оптовую партию запрещенного вещества для её дальнейшего сбыта в Бурятии. Здесь он снял квартиру и приобрел всё необходимое для фасовки крупной партии на розничные. В течение нескольких дней он распространял наркотические средства, пряча свёртки в жилом секторе Железнодорожного района, пока не был задержан оперативниками. Из незаконного оборота оперативниками изъято более 82 граммов героина. В содеянном обвиняемый признался. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Заключен под стражу, - добавили в МВД.

Теперь наркоторговцам грозит лишение свободы до 20 лет.

Фото: МВД РБ