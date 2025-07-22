В Улан-Удэ задержали колбасного вора

Наряд Росгвардии задержал неоднократно судимого жителя Улан-Удэ, обокравшего городской супермаркет. Чтобы обеспечить намечавшуюся вечеринку продуктами, он незаметно «позаимствовал» у магазина колбасу, сыр, молоко и другие продукты примерно на 9 тысяч, однако съесть все веселой компании не удалось, так как нагрянули правоохранители.

Кражу продуктов выявили сотрудники магазина по записям камер видеонаблюдения.

- Злоумышленник сложил в рюкзак колбасную, сырную, молочную продукцию и сливочное масло и вынес все из магазина без оплаты. Экипаж Росгвардии установив приметы подозреваемого, приступил к поискам подозреваемого. В квартире соседнего дома, в которой громко играла музыка и доносился шум веселья, росгвардейцы обнаружили мужчину схожего с подозреваемым. В ходе осмотра в квартире был обнаружен рюкзак с частью похищенного, - рассказали в Росгвардии.

Задержанный 42-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности доставлен в полицию. Он сознался в содеянном, сказав, что кражу совершил «на удачу». Часть похищенного товара изъята. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии