Общество 22.07.2025 в 11:24
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд
Там будут проводить ремонтные работы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в ночь с 22 на 23 июля ограничат движение через железнодорожный переезд на Комушке. Там будут проводить ремонтные работы.
«Движение транспорта через переезд будет ограничено с 23:00 до 6:00. Оно будет осуществляться по одной из двух полос», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
«Движение транспорта через переезд будет ограничено с 23:00 до 6:00. Оно будет осуществляться по одной из двух полос», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.