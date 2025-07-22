В Улан-Удэ ограничат движение через переезд

В Улан-Удэ в ночь с 22 на 23 июля ограничат движение через железнодорожный переезд на Комушке. Там будут проводить ремонтные работы.«Движение транспорта через переезд будет ограничено с 23:00 до 6:00. Оно будет осуществляться по одной из двух полос», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.