Общество 22.07.2025 в 11:24

В Улан-Удэ ограничат движение через переезд

Там будут проводить ремонтные работы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ в ночь с 22 на 23 июля ограничат движение через железнодорожный переезд на Комушке. Там будут проводить ремонтные работы.

«Движение транспорта через переезд будет ограничено с 23:00 до 6:00. Оно будет осуществляться по одной из двух полос», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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с 16 по 22 июля

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