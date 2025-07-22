В Улан-Удэ на котельной Минобороны не хватает кочегаров

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев проверил ход подготовки к зиме двух котельных на станции Дивизионная. Они находятся на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС № 10».Как рассказал чиновник, на котельной №517 сейчас идет ремонт шести котлов — меняются вентили и арматура. Также здесь монтируют новый водогрейный блок на котёл №10.На котельной №839 завершён ремонт крыши, обновлена система удаления золы и шлака, а также насосное оборудование. Насосы проходят ревизию и готовятся к работе. Ожидается поставка нового котла, благодаря чему перебои с подачей тепла будут сведены к минимуму.«По итогам проверки выявлен дефицит персонала на котельной №517. Из положенных 16 кочегаров работают лишь четверо. Подготовлено официальное письмо руководству предприятия с просьбой укомплектовать кадры до наступления холодов», - сообщил Сергей Гашев.