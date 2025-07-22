Общество 22.07.2025 в 12:38

В Улан-Удэ на котельной Минобороны не хватает кочегаров

Из положенных 16 там работают лишь четверо
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на котельной Минобороны не хватает кочегаров
Фото: мэрия Улан-Удэ
Первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев проверил ход подготовки к зиме двух котельных на станции Дивизионная. Они находятся на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС № 10».

Как рассказал чиновник, на котельной №517 сейчас идет ремонт шести котлов — меняются вентили и арматура. Также здесь монтируют новый водогрейный блок на котёл №10.

На котельной №839 завершён ремонт крыши, обновлена система удаления золы и шлака, а также насосное оборудование. Насосы проходят ревизию и готовятся к работе. Ожидается поставка нового котла, благодаря чему перебои с подачей тепла будут сведены к минимуму.

«По итогам проверки выявлен дефицит персонала на котельной №517. Из положенных 16 кочегаров работают лишь четверо. Подготовлено официальное письмо руководству предприятия с просьбой укомплектовать кадры до наступления холодов», - сообщил Сергей Гашев. 
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