В Бурятии 5-летний сын погибшего бойца ночевал на картофельном поле

В Советском райсуде Улан-Удэ прошло рассмотрение гражданского дела по иску тети к племяннице. Женщина требовала лишить родственницу родительских прав в отношении маленького сына, а также взыскать с нее алименты на содержание ребенка.Как следует из материалов дела, судьба ребенка складывалась трагически. Его отец погиб на СВО, а мать злоупотребляла спиртным. После очередного распития алкоголя она выгнала 5-летнего мальчика на улицу, из-за чего ему пришлось ночевать на картофельном поле.К счастью, в судьбу мальчика вмешалась его тетя. Она забрала ребенка к себе, став временным опекуном. Это случилось еще в августе 2023 года. Сейчас мальчик уже учится в школе, однако родная мать, по сути, забыла о его существовании.На суде также выяснилось, что ответчица была лишена родительских прав в отношении еще трех своих детей. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также и к уголовной ответственности.Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону тети.«Суд пришел к выводу, что ответчик не принимает участия в воспитании и содержании ребенка, не заботится о его духовном и нравственном развитии, на протяжении длительного времени ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. В связи с чем пришел к выводу о необходимости лишения ответчика родительских прав, а также постановил взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Отмечается, что судебное решение еще не вступило в законную силу.