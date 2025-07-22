Общество 22.07.2025 в 13:53

В Бурятии 5-летний сын погибшего бойца ночевал на картофельном поле

Своей матери ребенок оказался не нужен
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 5-летний сын погибшего бойца ночевал на картофельном поле
Фото: архив «Номер один»
В Советском райсуде Улан-Удэ прошло рассмотрение гражданского дела по иску тети к племяннице. Женщина требовала лишить родственницу родительских прав в отношении маленького сына, а также взыскать с нее алименты на содержание ребенка.

Как следует из материалов дела, судьба ребенка складывалась трагически. Его отец погиб на СВО, а мать злоупотребляла спиртным. После очередного распития алкоголя она выгнала 5-летнего мальчика на улицу, из-за чего ему пришлось ночевать на картофельном поле.

К счастью, в судьбу мальчика вмешалась его тетя. Она забрала ребенка к себе, став временным опекуном. Это случилось еще в августе 2023 года. Сейчас мальчик уже учится в школе, однако родная мать, по сути, забыла о его существовании.

На суде также выяснилось, что ответчица была лишена родительских прав в отношении еще трех своих детей. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также и к уголовной ответственности. 

Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону тети. 

«Суд пришел к выводу, что ответчик не принимает участия в воспитании и содержании ребенка, не заботится о его духовном и нравственном развитии, на протяжении длительного времени ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. В связи с чем пришел к выводу о необходимости лишения ответчика родительских прав, а также постановил взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда. 

Отмечается, что судебное решение еще не вступило в законную силу. 
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