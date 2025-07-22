23 человека в Бурятии погибли из-за пьяных водителей

Каждый четвертый погибший на дорогах Бурятии оказывается жертвой пьяного водителя. За первое полугодие 2025 года на дорогах республики было зарегистрировано 416 ДТП. Около 100 из них произошло по вине пьяных водителей, в результате которых погибли 23 человека и 129 получили травмы различной степени тяжести.

- За езду в нетрезвом виде предусмотрены строгие меры наказания: административная ответственность и лишение водительских прав. При повторном управлении виновнику грозит конфискация автомобиля. Если же в результате такого нарушения произойдёт авария со смертельным исходом, виновнику грозит уголовная ответственность, - предупреждают в минтрансе республики.

В ведомстве настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать правила безопасности и помнить, что вождение в нетрезвом виде представляет собой угрозу не только для самого водителя, но и для окружающих.

Фото: loon.site