Общество 22.07.2025 в 16:49

В жаркой Бурятии побит летний рекорд потребления электроэнергии

Потребление растет как в промышленности, так и в быту
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Текст: Петр Санжиев
В жаркой Бурятии побит летний рекорд потребления электроэнергии
Фото: архив «Номер один»
18 июля 2025 года в энергосистеме Бурятии зафиксирован новый летний максимальный уровень потребления электрической энергии. Это произошло на фоне жаркой погоды.

По оперативным данным объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, нынешний летний максимум потребления мощности пройден в этот день в 10 часов по московскому времени (т. е. в 15 часов по улан-удэнскому времени). Среднесуточная температуре наружного воздуха тогда составила 21,4 ºС.

Потребление достигло 737 МВт, что на 10 МВт больше предыдущего летнего электромаксимума Бурятии, зафиксированного 16 июня 2024 года при среднесуточной температуре 20,9 ºС.

Основной причиной роста летнего потребления мощности в энергосистеме республики стало увеличение потребления ГОК ООО «Озерное», а также рост бытовой и мелкомоторной нагрузки на фоне установившейся высокой температуры наружного воздуха.

Энергетики подчеркивают, что в условиях высокого уровня потребления электрической мощности региональная энергосистема функционировала стабильно. 

Бурятия сейчас находится в периоде экстремально высоких температур. Это летний промежуток времени (июль и август), когда из-за жаркой погоды на энергосистему идет повышенная электрическая нагрузка. Потребители включают энергоемкие приборы – кондиционеры, вентиляторы и другую климатическую технику, работают холодильники и морозильники, что ведет к росту потребления.
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