Эксперты усомнились в запуске рейса из Улан-Удэ на Хайнань

Аэропорт столицы Бурятии выходит из международной изоляции. После нескольких лет отсутствия международных рейсов появилась возможность вернуть соответствующий статус аэропорту «Байкал». Гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев заявил о практически 100%-ной вероятности, что монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» уже в сентябре начнет осуществлять рейсы на тропический остров Хайнань - в его столицу г. Санья. «Номер один» поговорил с экспертами рынка, которые по-разному оценили вероятность запуска рейса.Переговоры о начале воздушного сообщения активно ведутся с монгольской компанией «Хунну Эйр», перевозчика весьма своеобразного… Несколько лет он возил пассажиров из Улан-Удэ в Улан-Батор, но в 2023 году прекратил полеты. Основной контингент на том рейсе - монгольские бизнесмены – перестал ездить в Россию после введения санкций.Рейс признали убыточным и свернули его.В этот раз монголы хотят сделать в качестве основного потребителя их услуги туристов из Улан-Удэ. Которые, как они ожидают, будут обеспечивать поток на тропический остров Хайнань (Китай).- Фактически это односторонний рейс, китайцев в обратном направлении полетит мало, поэтому наполняемость борта, а значит, его перспективы целиком будут зависеть от нас. И, чтобы его, как говорят авиаторы, обкатать, необходимо приложить максимум усилий, - рассказал нашему изданию менеджер улан-удэнской туристической компании. - Ведь ранее многие, казалось бы, перспективные рейсы в Юго-Восточную Азию терпели фиаско.История запусков чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию (ЮВА) и в Турцию из российских городов сводится к простому правилу. Если в городе есть миллион жителей - чартеры открываются. Если нет - то идите, как говорится, лесом.Однако, безусловно, имеются исключения. Например, Иркутск, где проживает больше 600 тыс. жителей, но который имеет около десятка чартеров в неделю, не говоря уже о регулярных рейсах в столицы ЮВА. По числу рейсов в Таиланд Иркутск далеко опередил миллионный Новосибирск. Тут дело в выгодном географическом положении - в ЮВА можно долететь из Иркутска за шесть часов, и сам по себе город платежеспособный, а иркутяне в массе своей любят путешествовать, это у них в крови.Улан-Удэ в этом отношении не повезло. В городе меньше полумиллиона жителей, и с каждым годом доля состоятельных туристов сокращается, в том числе за счет миграции. Поэтому рейсов из Улан-Удэ за границу нет уже несколько лет и статус международного аэропорт «Байкал» носит лишь на бумаге.Неслучайно, что таможенники и пограничники в аэропорту «Байкал», оставшиеся без работы, периодически проводят учения (обслуживая сами себя) для того, чтобы не потерять профессиональные навыки.Тем не менее очередная попытка запустить рейс из Улан-Удэ предпринимается. Момент выбран благоприятный - курс рубля укрепился с конца прошлого года с 95 до 78 за доллар, что делает туристические поездки более выгодными. Спрос на остров есть, поскольку аэропорт расположен прямо на курорте, что удобно. Причем со стороны «Хунну Эйр» прозвучал месяц начала полетной программы в Китай - сентябрь.Однако остается чуть более месяца до начала полетов, а реальных дел пока не видно.- В прошлом году «Уральские авиакомпании» запустили рейс «Иркутск – Хайнань», продали много билетов, но затем отменили рейсы, а тут даже до продаж не дошло, - говорит эксперт по туризму. - Борт полетит при заполненности 60%, а еще сроки неудобные поставили. Как мы не убеждали, что нужно делать периодичность классическую - 9 - 11 ночей, они все равно хотят летать один раз в неделю, им, видите ли, так считать удобнее. Но для наших туристов одна неделя - это мало, а две - много, поэтому как-то интересно монгольская авиакомпания хочет зайти на наш рынок.По сведениям «Номер один», монголы к тому же сами не торопятся брать на себя риски, если рейс «не пойдет в народ», и предлагают туроператорам выкупать все блоки сразу и вперед. Но эта схема вряд ли будет реализована. Заранее выкупать места, имея опыт отмен рейсов, рискнут немногие. Россия очень рисковая для международного туризма страна.В целом заполнить рейс на Хайнань могут туристы из соседних городов, прежде всего из Читы. Мучающиеся, как и улан-удэнцы, из-за отсутствия международных перелетов. Но для этого рейс должен называться не «Улан-Удэ – Санья», а «Улан-Удэ – Чита – Санья». Или «Иркутск - Улан-Удэ – Чита – Санья», как паровоз, собирающий туристов по всей Сибири. Понятно, что такие рейсы вряд ли будут иметь перспективу, поскольку дополнительные взлеты и посадки для туристов неудобны.Пока против Хайнаня работает и время. Сентябрь - провальный месяц для Таиланда и Вьетнама (дети россиян идут в школу, продолжаются муссонные дожди с ветрами). Для Хайнаня эти факторы тоже работают, хотя в сентябре-ноябре там довольно комфортно и не так жарко. Однако дальше, в декабре-январе, море и воздух на острове охлаждаются до некомфортных для пляжного отдыха температур.Впрочем, в том, что долгожданный рейс полетит и аэропорт будет осуществлять международные пассажирские перевозки, гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев уверен почти на 100%.Возможно, его уверенность базируется на информации, пока официально не подтвержденной, что рейс также будут заполнять ветеранами спецоперации, имеющими ранения. Которые могут проходить процедуру реабилитации в Китае. И если за счет регионального или федерального бюджета удастся просубсидировать полеты, то монгольская авиакомпания вполне может достичь успеха на рынке российских перевозок. Как говорится, поживем-увидим.