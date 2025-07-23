Общество 23.07.2025 в 06:00

Эксперты усомнились в запуске рейса из Улан-Удэ на Хайнань

Спрос на него будет не слишком велик, считают они
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Текст: Дмитрий Родионов
Эксперты усомнились в запуске рейса из Улан-Удэ на Хайнань
Фото: "Номер один"
Аэропорт столицы Бурятии выходит из международной изоляции. После нескольких лет отсутствия международных рейсов появилась возможность вернуть соответствующий статус аэропорту «Байкал». Гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев заявил о практически 100%-ной вероятности, что монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» уже в сентябре начнет осуществлять рейсы на тропический остров Хайнань - в его столицу г. Санья. «Номер один» поговорил с экспертами рынка, которые по-разному оценили вероятность запуска рейса.
 
«Воздушные гунны»
 
Переговоры о начале воздушного сообщения активно ведутся с монгольской компанией «Хунну Эйр», перевозчика весьма своеобразного… Несколько лет он возил пассажиров из Улан-Удэ в Улан-Батор, но в 2023 году прекратил полеты. Основной контингент на том рейсе - монгольские бизнесмены – перестал ездить в Россию после введения санкций. 

Рейс признали убыточным и свернули его.

В этот раз монголы хотят сделать в качестве основного потребителя их услуги туристов из Улан-Удэ. Которые, как они ожидают, будут обеспечивать поток на тропический остров Хайнань (Китай).

- Фактически это односторонний рейс, китайцев в обратном направлении полетит мало, поэтому наполняемость борта, а значит, его перспективы целиком будут зависеть от нас. И, чтобы его, как говорят авиаторы, обкатать, необходимо приложить максимум усилий, - рассказал нашему изданию менеджер улан-удэнской туристической компании. - Ведь ранее многие, казалось бы, перспективные рейсы в Юго-Восточную Азию терпели фиаско.
 
Статус международного лишь на бумаге

История запусков чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию (ЮВА) и в Турцию из российских городов сводится к простому правилу. Если в городе есть миллион жителей - чартеры открываются. Если нет - то идите, как говорится, лесом.

Однако, безусловно, имеются исключения. Например, Иркутск, где проживает больше 600 тыс. жителей, но который имеет около десятка чартеров в неделю, не говоря уже о регулярных рейсах в столицы ЮВА. По числу рейсов в Таиланд Иркутск далеко опередил миллионный Новосибирск. Тут дело в выгодном географическом положении - в ЮВА можно долететь из Иркутска за шесть часов, и сам по себе город платежеспособный, а иркутяне в массе своей любят путешествовать, это у них в крови.

Улан-Удэ в этом отношении не повезло. В городе меньше полумиллиона жителей, и с каждым годом доля состоятельных туристов сокращается, в том числе за счет миграции. Поэтому рейсов из Улан-Удэ за границу нет уже несколько лет и статус международного аэропорт «Байкал» носит лишь на бумаге.

Неслучайно, что таможенники и пограничники в аэропорту «Байкал», оставшиеся без работы, периодически проводят учения (обслуживая сами себя) для того, чтобы не потерять профессиональные навыки.

Тем не менее очередная попытка запустить рейс из Улан-Удэ предпринимается. Момент выбран благоприятный - курс рубля укрепился с конца прошлого года с 95 до 78 за доллар, что делает туристические поездки более выгодными. Спрос на остров есть, поскольку аэропорт расположен прямо на курорте, что удобно. Причем со стороны «Хунну Эйр» прозвучал месяц начала полетной программы в Китай - сентябрь.
 
Реальных дел пока не видно

Однако остается чуть более месяца до начала полетов, а реальных дел пока не видно.
 
- В прошлом году «Уральские авиакомпании» запустили рейс «Иркутск – Хайнань», продали много билетов, но затем отменили рейсы, а тут даже до продаж не дошло, - говорит эксперт по туризму. - Борт полетит при заполненности 60%, а   еще сроки неудобные поставили. Как мы не убеждали, что нужно делать периодичность классическую - 9 - 11 ночей, они все равно хотят летать один раз в неделю, им, видите ли, так считать удобнее. Но для наших туристов одна неделя - это мало, а две - много, поэтому как-то интересно монгольская авиакомпания хочет зайти на наш рынок.

По сведениям «Номер один», монголы к тому же сами не торопятся брать на себя риски, если рейс «не пойдет в народ», и предлагают туроператорам выкупать все блоки сразу и вперед. Но эта схема вряд ли будет реализована. Заранее выкупать места, имея опыт отмен рейсов, рискнут немногие. Россия очень рисковая для международного туризма страна.

В целом заполнить рейс на Хайнань могут туристы из соседних городов, прежде всего из Читы. Мучающиеся, как и улан-удэнцы, из-за отсутствия международных перелетов. Но для этого рейс должен называться не «Улан-Удэ – Санья», а «Улан-Удэ – Чита – Санья». Или «Иркутск - Улан-Удэ – Чита – Санья», как паровоз, собирающий туристов по всей Сибири. Понятно, что такие рейсы вряд ли будут иметь перспективу, поскольку дополнительные взлеты и посадки для туристов неудобны.

Пока против Хайнаня работает и время. Сентябрь - провальный месяц для Таиланда и Вьетнама (дети россиян идут в школу, продолжаются муссонные дожди с ветрами). Для Хайнаня эти факторы тоже работают, хотя в сентябре-ноябре там довольно комфортно и не так жарко. Однако дальше, в декабре-январе, море и воздух на острове   охлаждаются до некомфортных для пляжного отдыха температур.

Впрочем, в том, что долгожданный рейс полетит и аэропорт будет осуществлять международные пассажирские перевозки, гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев уверен почти на 100%.

Возможно, его уверенность базируется на информации, пока официально не подтвержденной, что рейс также будут заполнять ветеранами спецоперации, имеющими ранения. Которые могут проходить процедуру реабилитации в Китае. И если за счет регионального или федерального бюджета удастся просубсидировать полеты, то монгольская авиакомпания вполне может достичь успеха на рынке российских перевозок. Как говорится, поживем-увидим.
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авиация

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