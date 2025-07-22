В Бурятии откроют дополнительный рейс в Таксимо

В Бурятии с 1 августа по 30 сентября запустят дополнительный рейс по маршруту Улан-Удэ – Таксимо. Его будут выполнять по субботам, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Сейчас в этот населенный пункт самолеты летают по понедельникам, средам и пятницам.«Главное — маршрут остаётся субсидируемым, то есть доступным для жителей Северо-Байкальского и Муйского районов, горожан Северобайкальска, участников СВО и льготных категорий граждан», - отметил глава Бурятии.В этом году на поддержку маршрута из республиканского бюджета выделено более 89 млн рублей.