Общество 22.07.2025 в 18:00

Лесничий в Бурятии получил миллионный штраф и срок за взяточничество

За 17 взяток он 4,5 года проведет в колонии
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Текст: Елена Кокорина
Лесничий в Бурятии получил миллионный штраф и срок за взяточничество

В Улан-Удэ вынесен приговор бывшему участковому лесничему, признанному виновным в 17-ти эпизодах получения взяток. Суд приговорил его к сроку, конфискации имущества и внушительному штрафу.

- Следствием и судом установлено, что в 2022-2023 гг. участковый лесничий за общее покровительство и попустительство по службе практически ежемесячно получал от одного лесозаготовителя взятки в сумме от 25 до 100 тыс. рублей, за которые предупреждал предпринимателя о планируемых в отношении него проверочных мероприятиях, не документировал факты незаконных рубок его работниками лесных насаждений, а также не проводил надлежащим образом проверки при приемке участков лесозаготовки, - рассказали в Следкоме республики.

Помимо этого, на тех же условиях он получил взятку от еще одного предпринимателя, а также взятки от трех местных жителей, которых за незаконное денежное вознаграждение не привлек к административной ответственности в связи с нарушением ими законодательства об охране лесов. Всего фигурант незаконно обогатился на общую сумму почти 1,3 млн рублей.   

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей и конфискацией имущества на сумму 1,2 млн рублей. Вместе с тем, его лишили права занимать должности на госслужбе сроком 4 года.

Фото: loon.site

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