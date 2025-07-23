Общество 23.07.2025 в 09:00

Мертвые души

Описанный когда-то давно Николаем Васильевичем Гоголем сюжет в России повторяется из века в век, из десятилетия в десятилетие, из года в год
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Текст: Номер один
Мертвые души

Вот и в Бурятии очередной Чичиков решил получить свою выгоду от существующих только на бумаге… нет, вовсе не крепостных крестьян (у нас такое не приветствуется с 1861 года). Вместо них наш Чичиков оформил несуществующих мальков рыбы. 

Дело было так. Теперь уже бывший председатель Баргузинского районного комитета имущественных отношений заключил контракт с фирмой на ремонт дамбы. В контракте было написано, что помимо ремонта фирма должна возместить причиненный вред – выпустить мальков рыбы.

Так оно и произошло: мальков выпустили, все пожали друг другу руки, возможно, обнялись и (вероятно) пошли строить новый мир без коррупции. Но все это только на бумаге. На деле же никаких мальков никто не выпускал, зато денежки на это выделялись исправно.

«Чичиков» из Бурятии в итоге получил 3,5 года лишения свободы условно. И на целых два года лишен возможности работать на госслужбе. А ведь сколько еще мертвых душ за это время он мог бы оформить!

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