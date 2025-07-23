Общество 23.07.2025 в 09:32

Отреставрированных быка и нерпу вернули в центр Улан-Удэ

Фигуры животных накануне сильно пострадали от местных вандалов
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Текст: Елена Кокорина
Отреставрированных быка и нерпу вернули в центр Улан-Удэ

Пострадавшие от малолетних вандалов бык и нерпа вернулись на главную площадь Улан-Удэ после ремонта. Топиарии снова будут радовать горожан своим присутствием, наряду с другими фигурами.

- Уважаемые горожане, просим вас бережно относиться к летней зоне на Площади Советов. Топиарии установлены для создания антуража и уютной атмосферы. О фактах вандализма можете сообщить в бот мэрии города @dispmbukbu_bot. Давайте вместе сохраним город чистым, красивым и привлекательным, - подчеркнули в мэрии.

Напомним, что 24 июня фигуры животных зверски изуродовали неизвестные. Пострадали их лапы, глаза, уши и спина. Чтобы вернуть им привлекательный облик, топиарии пришлось отправить на реставрацию в Комбинат по благоустройству. Видеоматериалы вандализма были направлены в правоохранительные органы, чтобы установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности.

Фото:  Номер один

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топиарии вандализм

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