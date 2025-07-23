Общество 23.07.2025 в 09:39

В Курумкане отремонтируют популярный у местных жителей ФСК

Распоряжение об этом дал глава республики в ходе визита в район
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Текст: Андрей Константинов
В Курумкане отремонтируют популярный у местных жителей ФСК
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочего визита в Курумканский район 22 июля дал поручение подготовить проектно-сметную документацию по ремонту физкультурно-спортивного комплекса в селе Курумкан. Зданию необходим ремонт кровли.

– Спорткомплекс требует ремонта, но зато ребята какие там занимаются. На уровне российском, на уровне Дальневосточного федерального округа, в нашей республике занимают призовые места, есть чемпионы России, чемпионы ДФО по легкой атлетике, волейболу, шашкам, борцы и другие направления. Очень сильные ребята, активные, молодцы. Хочется таких поддерживать, безусловно, – отметил глава Бурятии.


На сегодня в здании ФСК, построенном в 2015 году, функционирует Курумканская детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), где обучаются 545 детей по 8 спортивным дисциплинам: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, вольная борьба, шахматы, шашки, стрельба из лука, настольный теннис. На базе ФСК ежедневно в вечернее время занимаются более 70 человек, действует спортивный клуб «Кроссфит».

– ФСК в Курумкане – это социально-значимый объект. Каждый день там полная загруженность, бывает, что молодежь последнюю тренировку заканчивает в двенадцатом часу ночи. Работает большое количество секций от футбола и баскетбола, до настольных игр, работает большой тренерский состав, который вывел наших ребят в призеры чемпионатов ДФО и российских соревнований. Сегодня во время визита Алексея Самбуевича приняли решение без промедления начать обследование и ремонт, здание должно функционировать, ФСК очень востребован у жителей района, у молодежи, – рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.
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