Менингококк мигрировал в Россию

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода, сообщает «Коммерсант».Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан.«В Республике Бурятия отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией. За последние 5 лет ежегодно регистрировались единичные случаи», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ.Как уточнили в ведомстве, за прошлый год и истекший период 2025 года в республике зафиксировано 5 случаев, роста заболеваемости не отмечается.«Необходимо помнить, что менингококковая инфекция при генерализованной форме может протекать с молниеносным течением, приводя к летальному исходу за несколько часов. Наиболее подвержены заболеванию дети раннего возраста, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом», - в то же время отметили в Роспотребнадзоре.Самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация. В республике против менингококковой инфекции проводится вакцинация детей до 5 лет, призывников и контактных лиц в очагах - из средств республиканского бюджета.Риск заболевания снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.