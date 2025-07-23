Общество 23.07.2025 в 09:47

Менингококк мигрировал в Россию

В стране растет заболеваемость опасной инфекцией, возможно, из-за мигрантов
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Текст: Иван Иванов
Менингококк мигрировал в Россию
Фото: архив «Номер один»
В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода, сообщает «Коммерсант». 

Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан.

«В Республике Бурятия отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией. За последние 5 лет ежегодно регистрировались единичные случаи», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ. 

Как уточнили в ведомстве, за прошлый год и истекший период 2025 года в республике зафиксировано 5 случаев, роста заболеваемости не отмечается. 

«Необходимо помнить, что менингококковая инфекция при генерализованной форме может протекать с молниеносным течением, приводя к летальному исходу за несколько часов. Наиболее подвержены заболеванию дети раннего возраста, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом», - в то же время отметили в Роспотребнадзоре. 

Самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация. В республике против менингококковой инфекции проводится вакцинация детей до 5 лет, призывников и контактных лиц в очагах - из средств республиканского бюджета. 

Риск заболевания снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.
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