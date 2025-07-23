Монголы стали чаще путешествовать по миру

В первом полугодии 2025 года государственную границу Монголии пересекли 821,1 тысячи пассажиров, из которых 442,5 тысячи были гражданами Монголии, а 378,6 тысячи - иностранными гражданами.По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество внутренних пассажиров увеличилось на 223,4 тысячи, а количество иностранных граждан - на 50,4 тысячи человек, сообщает портал «Монцамэ».62,3% туристов прибыли из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 32% - из Европы, 2,7% - из США, 1,6% - с Ближнего Востока, 1,2% - из Южной Азии и 0,2% - из Африки. Среди иностранных граждан, въезжающих в Монголию, 34,9% составили граждане Китая, 25,9% - России, 16,0% - Республики Корея, 3% - Японии, 2,7% - Казахстана и 17,5% - других стран.В первом полугодии этого года 41 тысяча граждан Монголии выехали за границу с официальными или деловыми целями, а 382,1 тысячи - в личных целях. Число граждан, выезжающих за рубеж, увеличилось на 201 тысячу по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.По сравнению с первым полугодием 2024 года число туристов, въезжающих в Монголию через государственную границу, увеличилось на 58,9%, в том числе из Республики Корея - на 28,6%, из Российской Федерации - на 8,4%, из Японии - на 69,6%, из Казахстана - на 3,7%. Именно они, а не внутренние туристы, привозят необходимую стране валюту.