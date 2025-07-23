На курорте Бурятии было найдено оружие

В Северо-Байкальском районе бурятии местный житель сдал в подразделение Росгвардии найденное оружие. Мужчина обнаружил его в лесу, на территории курорта с горячими источниками на северо-восточном побережье озера Байкал в местности «Хакусы».

- Мужчина рассказал, что он капитан катера и во время перевозки туристов на курорт и стоянки, решил погулять по лесу. И под кедровым стлаником обнаружил мешок, решив, что это мусор хотел отнести к специальным бакам, но развернув мешок, обнаружил огнестрельное ружье. После тщетных попыток докричаться до хозяина находки, по совету брата ружье мужчина отнес в Росгвардию. Найденное огнестрельное гладкоствольное оружие модели «ИЖ» 16 калибра оказалось пригодно для стрельбы, рассказали в Росгвардии республики.

За добровольную сдачу оружия гражданину по результатам экспертизы будет выплачено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии