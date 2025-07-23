Общество 23.07.2025 в 10:31

Новая поликлиника в Бурятии объединит все виды медпомощи

Её достроят в Курумкане в 2026 году
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Текст: Андрей Константинов
Новая поликлиника в Бурятии объединит все виды медпомощи
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Строящееся здание поликлиники в селе Курумкан посетил в ходе рабочего визита в район глава Бурятии Алексей Цыденов 22 июля. На объекте он дал поручение пересчитать параметры теплоизоляции будущего медучреждения.

– Здание очень большое, новая поликлиника объединит все виды медпомощи. Содержать такую большую поликлинику в будущем – это трудоемкая задача. Соответственно, прошу очень внимательно отнестись к отделке как внутренней, так и внешней. Никаких теплопотерь быть не должно, – отметил Алексей Цыденов.


Строительство поликлиники в райцентре Курумканского района началось в мае 2024 года на месте нескольких корпусов ЦРБ, построенной еще в 50-60-е годы. Позже рентген кабинеты и стоматологию разместили в приспособленных зданиях, поскольку мощности существующей больницы уже не хватало. Сдать новый объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.

В медучреждении разместится взрослая поликлиника, рассчитанная на 205 посещений в смену, и детская (на 45), дневной стационар на четыре койки, клинико-диагностическая, серологическая и паразитологическая лаборатории, кабинеты лучевой диагностики, хирургический и стоматологический блоки, отделение профилактики, блок узких специалистов, отделение акушерства и гинекологии и физиотерапии, административные кабинеты, бытовые помещения для сотрудников, подсобки и аптечный пункт.


Каждое структурное подразделение сделают изолированным – с отдельным входом. Однако планировочные решения позволят, к примеру, маленьким пациентам при необходимости посещать узких специалистов во взрослом отделении.
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