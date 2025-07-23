В Бурятии инспектор ГИБДД открыла стрельбу по колесам автомобиля

В Заиграевском районе Бурятии полицейскими задержан нарушитель ПДД, пытавшийся скрыться от правоохранителей. Чтобы остановить его автомобиль, сотруднице ГИБДД пришлось применить табельное оружие и неоднократно выстрелить по колесам машины.

Автомобиль, водитель которого находился в розыске, был замечен сотрудниками ГИБДД в с. Усть-Брянь вечером 21 июля. Но требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровья участникам дорожного движения. Правоохранителям пришлось организовать преследование.

- Для остановки машины автоинспекторы решили применить табельное оружие. Сделав предупредительные выстрелы в безопасном направлении, сотрудник полиции произвела серию прицельных выстрелов по скатам колес машины, после чего транспортное средство остановилось. В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет, - рассказали в полиции республики.

Задержанный 45-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Его автомобиль помещен на штрафстоянку.

Фото: loon.site