Общество 23.07.2025 в 11:08
Дизайнеров и производителей Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Подать заявку на участие в нем можно до 20 августа
Текст: Андрей Константинов
Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» - главный конкурс для дизайнеров и производителей современных и оригинальных продуктов. Заявки на участие в нем принимаются до 20 августа 2025 года на сайте.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли России и соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В текущем году проведение премии на федеральном уровне позволит вновь продемонстрировать высокотехнологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям мирового рынка промышленной продукции, а также привлечет внимание к отечественной визуальной культуре», - рассказал директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.
В конкурсе представлено три номинации: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип», «Народный выбор», в которых выделено 13 категорий для разных направлений промдизайна.
Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой 18 ведущих экспертов в области промышленного дизайна, включая министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, проведут лекции для широкой аудитории. Мероприятия запланированы на август-сентябрь 2025 года.
Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей премии состоится в октябре 2025 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли России и соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В текущем году проведение премии на федеральном уровне позволит вновь продемонстрировать высокотехнологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям мирового рынка промышленной продукции, а также привлечет внимание к отечественной визуальной культуре», - рассказал директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.
В конкурсе представлено три номинации: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип», «Народный выбор», в которых выделено 13 категорий для разных направлений промдизайна.
Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой 18 ведущих экспертов в области промышленного дизайна, включая министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, проведут лекции для широкой аудитории. Мероприятия запланированы на август-сентябрь 2025 года.
Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей премии состоится в октябре 2025 года.
Тегиконкурс