Общество 23.07.2025 в 11:08

Дизайнеров и производителей Бурятии приглашают на всероссийский конкурс

Подать заявку на участие в нем можно до 20 августа
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Текст: Андрей Константинов
Дизайнеров и производителей Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» - главный конкурс для дизайнеров и производителей современных и оригинальных продуктов. Заявки на участие в нем принимаются до 20 августа 2025 года на сайте

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли России и соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

«В текущем году проведение премии на федеральном уровне позволит вновь продемонстрировать высокотехнологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям мирового рынка промышленной продукции, а также привлечет внимание к отечественной визуальной культуре», - рассказал директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

В конкурсе представлено три номинации: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип», «Народный выбор», в которых выделено 13 категорий для разных направлений промдизайна.

Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой 18 ведущих экспертов в области промышленного дизайна, включая министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, проведут лекции для широкой аудитории. Мероприятия запланированы на август-сентябрь 2025 года. 

Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей премии состоится в октябре 2025 года.
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