Глухому с детства жителю Бурятии местные хирурги вернули слух

Житель Бурятии, имеющий серьезные проблемы со слухом с 8-ми лет из-за хронического отита, обрел возможность слышать на 80%. Это стало возможным благодаря сложной операции, которую в начале июля провели хирурги Республиканской клинической больницы.

- У меня хронический отит с восьми лет. В течение последнего года началось обострение и я попал в РКБ. Сначала мне сделали санирующую операцию, а сейчас установили имплант. Ощущения непривычные, ведь с самого детства практически не слышал одним ухом. Процентов 20 только и все. Сейчас, несмотря на тампоны в ухе, я слышу уже на 80. Действительно непривычно и радостно одномоментно, - рассказывает о своих ощущениях мужчина.

Мастер-класс по современной микрохирургии уха, в рамках которого прошел ряд сложных реконструктивных операций, состоялся в РКБ с 7 по 10 июля. Благодаря ему десять пациентов получили возможность слышать уже на операционном столе, что стало настоящим чудом для многих из них.

- Такие операции крайне востребованы в республике. Число пациентов с подобными патологиями остается высоким. Мастер-классы по микрохирургии уха проводятся в РКБ уже три года, что позволяет активно внедрять новые виды медицинской помощи и повышать квалификацию наших специалистов, - отметил заведующий оториноларингологическим отделением Республиканской больницы Доржи Очиров.

В больнице подчеркнули, что особое внимание уделяется обучению молодых докторов, которые имеют возможность набираться опыта непосредственно на своем рабочем месте, не выезжая для этого в центральные клиники. Это позволяет обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Бурятии, избавляя их от необходимости обращаться в федеральные центры.

Фото: РКБ