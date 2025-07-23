Общество 23.07.2025 в 12:40
Юрист обвинил магазин в обмане покупателей хлеба
Обнаружив систематический недовес, мужчина обратился в прокуратуру
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский юрист Константин Зиновьев взял на себя необычное дело. Как сообщает КП-Новосибирск, он намерен разобраться с недовесом хлеба. Говорит, покупает «Украинский новый» и наблюдает, что товар не соответствует тому, что заявлено на упаковке – масса не та.
Хлеб фасован по половинке небольших караваев. Но словно там не 50% булки, а меньше.
- Я достаточно часто покупаю этот хлеб и визуально вижу, что со временем он стал меньше. Смотришь и понимаешь: если сложить две половинки, круг-то уже не получится. То есть кусок там то ли вырезан, то ли недоделан, то ли что-то еще, - пояснил Константин. - Перевесил весь такой хлеб, что лежал на прилавке. Примерно в половине изделий идет недовес - 10 грамм, 20 грамм... Максимальный - 55 грамм при том, что изделие заявлено на 350.
У такого прилавка включить бы песню Ольги Бузовой: мало половин, мало-мало половин… Будет звучать как предупреждение. Но сотрудники торговой точки «поют» несколько иначе.
- Когда я обратился с претензией к работникам магазина, они стали говорить: «За то, что упаковано, мы не отвечаем». По закону, конечно, отвечают, но я не стал в конфликт вступать. Говорю: «Вы там как-то своим поставщикам скажите». Они говорят: «Уже несколько месяцев так продолжается, потребители жалуются, мы обращаемся, нас не слышат», - пересказывает Зиновьев.
Он признает, что сам, конечно, потери несет умеренные. Но как юрист, не смог обойти ситуацию внимание. И стал добиваться сатисфакции.
- Для меня это убыток - ну пять рублей. Но в масштабах города и области это, извините, сумма весьма приличная. Я обратился в хлебокомбинат, Роспотребнадзор, прокуратуру. На сайтах заполнил форму, приложил фотографию. Мне кажется, будет уместно, если прокуратура подаст иск в защиту неопределенного круга потребителей. А может быть, даже уголовное дело возбудит. Тут уже и на статью, вообще-то, тянет. Наверное, это 165 статья Уголовного кодекса, - рассуждает наш собеседник.
Хлеб фасован по половинке небольших караваев. Но словно там не 50% булки, а меньше.
- Я достаточно часто покупаю этот хлеб и визуально вижу, что со временем он стал меньше. Смотришь и понимаешь: если сложить две половинки, круг-то уже не получится. То есть кусок там то ли вырезан, то ли недоделан, то ли что-то еще, - пояснил Константин. - Перевесил весь такой хлеб, что лежал на прилавке. Примерно в половине изделий идет недовес - 10 грамм, 20 грамм... Максимальный - 55 грамм при том, что изделие заявлено на 350.
У такого прилавка включить бы песню Ольги Бузовой: мало половин, мало-мало половин… Будет звучать как предупреждение. Но сотрудники торговой точки «поют» несколько иначе.
- Когда я обратился с претензией к работникам магазина, они стали говорить: «За то, что упаковано, мы не отвечаем». По закону, конечно, отвечают, но я не стал в конфликт вступать. Говорю: «Вы там как-то своим поставщикам скажите». Они говорят: «Уже несколько месяцев так продолжается, потребители жалуются, мы обращаемся, нас не слышат», - пересказывает Зиновьев.
Он признает, что сам, конечно, потери несет умеренные. Но как юрист, не смог обойти ситуацию внимание. И стал добиваться сатисфакции.
- Для меня это убыток - ну пять рублей. Но в масштабах города и области это, извините, сумма весьма приличная. Я обратился в хлебокомбинат, Роспотребнадзор, прокуратуру. На сайтах заполнил форму, приложил фотографию. Мне кажется, будет уместно, если прокуратура подаст иск в защиту неопределенного круга потребителей. А может быть, даже уголовное дело возбудит. Тут уже и на статью, вообще-то, тянет. Наверное, это 165 статья Уголовного кодекса, - рассуждает наш собеседник.
Тегихлеб