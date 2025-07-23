Общество 23.07.2025 в 14:37
В Улан-Удэ нашли пропавшего подростка с серьгой
С 14-летним школьником все в порядке
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии найден пропавший накануне подросток, сообщили в местной полиции. В ведомстве подчеркнули, что с ним все в порядке.
Правоохранители выразили благодарность неравнодушным гражданам за бдительность, а представителям СМИ и блогосферы – за информационную поддержку.
Напомним, что 14-летний школьник ушел из дома в селе Баргузин 22 июля и не вернулся. Информацию о его исчезновении разместили сегодня утром.
Фото: полиция Бурятии
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