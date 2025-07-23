Число случаев травмирования на ВСЖД сократилось на 30% в первом полугодии

В первом полугодии нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге зарегистрирован 21 несчастный случай с участием посторонних граждан. Это на 30% меньше, чем в январе – июне 2024 года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Число смертельных исходов от травм в сравнении с аналогичным периодом 2024 года снижено на 35% – с 23 до 15 человек. Увы, но среди пострадавших двое несовершеннолетних, один из них погиб.Основной причиной трагедий стало нарушение элементарных правил поведения на железной дороге: 21 человек получили травмы при переходе путей в неположенных местах, в том числе с использованием гаджетов, еще один пострадал от поражения электрическим током.Снижению числа происшествий на инфраструктуре ВСЖД помогает масштабная профилактическая и информационная работа, которую железнодорожники ведут на постоянной основе. Это ежемесячные рейды на особо опасных участках магистрали, специальные акции и конкурсы для взрослых и детей, проведение уроков безопасности в образовательных учреждениях, экскурсии на предприятия дороги, изготовление памяток и т.д.Кроме того, добиться положительной динамики позволяет строительство и ремонт современных пешеходных переходов, пассажирских платформ, инженерных сооружений, ограждений вдоль железнодорожных путей. В первом полугодии текущего года в границах магистрали отремонтировано 39 пешеходных переходов, 17 настилов и накопительных площадок, приведено к техническим требованиям 53 системы световой и звуковой сигнализации на пешеходных переходах. На 27 пассажирских платформах улучшено освещение.