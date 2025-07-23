Общество 23.07.2025 в 15:25

В Улан-Удэ отловили безнадзорную скотину

Животных отправили на «штрафстоянку», а их владельцев ждет штраф
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отловили безнадзорную скотину
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ прошел рейд по выявлению свободно пасущегося домашнего скота в микрорайоне Сокол. В нем участвовали сотрудники Комитета городского хозяйства, администрации Советского района, Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных. Как отмечают в мэрии, в последнее время здесь возросло количество случаев нелегального выпаса крупнорогатого скота. 

В ходе рейда были обнаружены коровы с бирками. Идентификационные номера переданы ветеринарам города для установления собственников.

– Обязанность содержать и выгуливать скот возложена на хозяев. Важно помнить, что выпас возможен лишь в специально оборудованных зонах и обязательно должен осуществляться под присмотром пастухов, – сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Штрафные санкции ждут тех, чьи животные оказались на улице бесхозными. На граждан – в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 100 тысяч рублей.

В мэрии напоминают, что если скот будет обнаружен и изъят, его владельцам придется оплатить услуги подрядной организации, которые занимаются отловом, транспортировкой и содержанием животных.

– Крупнорогатый скот будет направлен в пункт временного содержания. Рейды будут проходить каждую неделю, – сказал заместитель руководителя администрации Советского района Владимир Тэлин.
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