Град и грозы: в Бурятии сильно ухудшится погода

В Бурятии предупредили о сильном ухудшении погоды, которое ожидается уже в ближайшее время. По данным синоптиков 24 и 25 июля, на территории республики местами ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, а при грозах до 24 м/с.

В связи с этим, жителям и гостям республики настоятельно рекомендуют проявить предельную осторожность и соблюдать необходимые меры безопасности.

- Избегайте нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других слабо укрепленных конструкций. Ветер может быть опасен! Водителям рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. Сильные ливни и порывы ветра могут значительно ухудшить видимость и создать аварийные ситуации, - предупредили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: loon.site